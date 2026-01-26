Le Moment Librairie fait son salon du livre

Halle de la mairie Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Quel programme pour le salon du livre 2026 de Navarrenx ! Pas moins de 6 autrices et auteurs, tous du coin, tous brillants et tous différents ! Rendez-vous sur le salon pour des rencontres, des ateliers, des dédicaces avec au programme

11h Paul Mirat se raconte.

15h dessin en direct live avec Patrick Goulesque qui vous dévoile trait par trait la naissance d’un Nabuchodinosaure.

16 h rencontre Les chevaux de Laetitia Boulin-Neel, une promenade équestre du rêve à la réalité.

17h rencontre croisée avec Aline Angoustures et les clubs de lecture de Navarrenx et Gurs un masque et la plume navarraix !

Sur le stand du Moment Librairie, profitez de la boîte à souvenir (déposez vos souvenirs de jeunes des campagnes pour Marie-Luce Cazamayou), choisissez votre plus beau cheval et jeux équestres (avec Laetitia Boulin-Neel) et faites vous peur avec Pierre Vergeat ! .

Halle de la mairie Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Moment Librairie fait son salon du livre

L’événement Le Moment Librairie fait son salon du livre Navarrenx a été mis à jour le 2026-01-24 par OT Béarn des Gaves