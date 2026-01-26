Le Moment Librairie fait son salon du livre Navarrenx

Le Moment Librairie fait son salon du livre

Halle de la mairie Navarrenx

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Profitons encore du salon du livre de Navarrenx !Rendez-vous sur le salon pour des rencontres, des ateliers, des dédicaces avec au programme

11h apéro Vis ma vie d’auteur . Pierre Vergeat et Patrick Goulesque viennent à votre rencontre et partageront leurs expériences, leurs petits bonheurs et leurs emm…. d’auteurs.

15h dessin en direct live. Patrick Goulesque vous dévoile trait par trait la naissance d’un Nabuchodinosaure.

16h conversation à l’heure du thé avec Marie-Luce Cazamayou. Une évocation de nos bons et mauvais souvenirs d’ados en campagne !

Alors, prêts pour rencontrer toute la fine du Moment Librairie et les auteurs ? .

Halle de la mairie Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31

