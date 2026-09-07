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Le monde à l’envers, Ciné Pévèle, Templeuve-en-Pévèle

jeudi 22 octobre 2026 · Ciné Pévèle · Templeuve-en-Pévèle

Le monde à l’envers, Ciné Pévèle, Templeuve-en-Pévèle

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Ciné Pévèle
Adresse
Templeuve-en-Pévèle
Ville
59242 Templeuve-en-Pévèle
Département
Nord

Le monde à l’envers Jeudi 22 octobre, 10h30 Ciné Pévèle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T10:30:00+02:00 – 2026-10-22T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-22T10:30:00+02:00 – 2026-10-22T12:30:00+02:00

Ciné Pévèle Templeuve-en-Pévèle Templeuve-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France https://www.cinepevele.fr/
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