Le monde à l’envers, Ciné Pévèle, Templeuve-en-Pévèle

Informations pratiques

Le monde à l’envers Jeudi 22 octobre, 10h30 Ciné Pévèle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T10:30:00+02:00 – 2026-10-22T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-22T10:30:00+02:00 – 2026-10-22T12:30:00+02:00

Ciné Pévèle Templeuve-en-Pévèle Templeuve-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France https://www.cinepevele.fr/

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