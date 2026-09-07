AGENDA · Templeuve-en-Pévèle
Le monde à l’envers, Ciné Pévèle, Templeuve-en-Pévèle
jeudi 22 octobre 2026 · Ciné Pévèle · Templeuve-en-Pévèle
Informations pratiques
Le monde à l’envers Jeudi 22 octobre, 10h30 Ciné Pévèle Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T10:30:00+02:00 – 2026-10-22T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-22T10:30:00+02:00 – 2026-10-22T12:30:00+02:00
Ciné Pévèle Templeuve-en-Pévèle Templeuve-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France https://www.cinepevele.fr/
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