Le monde à l’envers, Cinéma Amical Ciné, Leers

Informations pratiques

Le monde à l’envers Lundi 19 octobre, 11h00 Cinéma Amical Ciné Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-19T11:00:00+02:00 – 2026-10-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-19T11:00:00+02:00 – 2026-10-19T13:00:00+02:00

Cinéma Amical Ciné 35 Rue Joseph Leroy, 59115 Leers Leers 59115 Nord Hauts-de-France https://amicalcine.fr/

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