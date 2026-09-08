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Le monde à l’envers, Cinéma Amical Ciné, Leers

lundi 19 octobre 2026 · Cinéma Amical Ciné · Leers

Le monde à l’envers, Cinéma Amical Ciné, Leers

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Lieu
Cinéma Amical Ciné
Adresse
35 Rue Joseph Leroy, 59115 Leers
Ville
59115 Leers
Département
Nord

Le monde à l’envers Lundi 19 octobre, 11h00 Cinéma Amical Ciné Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-19T11:00:00+02:00 – 2026-10-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-19T11:00:00+02:00 – 2026-10-19T13:00:00+02:00

Cinéma Amical Ciné 35 Rue Joseph Leroy, 59115 Leers Leers 59115 Nord Hauts-de-France https://amicalcine.fr/
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