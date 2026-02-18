LE MONDE AGRICOLE ET DU TP EN MINIATURE Salle polyvalente Mayenne

LE MONDE AGRICOLE ET DU TP EN MINIATURE

Salle polyvalente Boulevard Volney Mayenne Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Plongez dans le monde agricole en miniature !

Participez à la huitième édition de l’exposition-vente du monde agricole et TP en miniature.

2000 m² d’exposition-vente.

Assistez à des animations diverses et démonstrations de camions radios commandés.

Entrée au profit de l’association Le Sourire d’Iris. .

Salle polyvalente Boulevard Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 7 68 53 13 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the world of agriculture in miniature!

L’événement LE MONDE AGRICOLE ET DU TP EN MINIATURE Mayenne a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne