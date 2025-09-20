Le monde caché des réserves archéologiques Grand site de l’Aven d’Orgnac – Cité de la préhistoire Orgnac-l’Aven

Le monde caché des réserves archéologiques Samedi 20 septembre, 14h00, 15h30 Grand site de l’Aven d’Orgnac – Cité de la préhistoire Ardèche

Participation gratuite sur inscription, limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

– Visite des réserves archéologiques avec Laurine, responsable des collections de la Cité de la Préhistoire.

– Rencontre avec des chercheurs en Préhistoire.

Inconnues du public, les réserves de la Cité de la Préhistoire, musée de France, renferment une collection de dizaines de milliers d’objets. C’est là que la majeure partie du travail de conservation, d’étude et de recherche est réalisée. Accompagnés de Laurine VIEL, la responsable des collections, vous découvrirez les missions de récolement, inventaire, restauration… qui sont assurées en coulisses par l’équipe scientifique du musée. Vous aurez également l’occasion de rencontrer des chercheurs en Préhistoire et les questionner sur leur travail et leurs dernières découvertes !

Grand site de l'Aven d'Orgnac – Cité de la préhistoire 2240, route de l'Aven 07150 Orgnac-l'Aven Orgnac-l'Aven 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 38 65 10 http://www.orgnac.com http://www.facebook.com/avendorgnac

@Aven d’Orgnac – Grand site de France