Le monde dans un jardin : visites guidées et ateliers, Parco Giardino di Villa Strozzi Begozzo a Palidano di Gonzaga, Palidano

Le monde dans un jardin : visites guidées et ateliers Dimanche 7 juin, 10h00 Parco Giardino di Villa Strozzi Begozzo a Palidano di Gonzaga Mantova

Réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

10 heures – Ouverture du parc avec des visites guidées par les étudiants de l’IS Strozzi

14h30 – atelier naturaliste dédié aux enfants de l’école primaire

16 heures – Ouverture du parc avec visites libres

Parco Giardino di Villa Strozzi Begozzo a Palidano di Gonzaga Strada Begozzo Palidano 46023 Mantova Lombardia 0376357522 https://villastrozzipalidano.it/ [{« type »: « phone », « value »: « 0376357522 »}]

10 heures – Ouverture du parc avec des visites guidées par les étudiants de l’IS Strozzi

©provincia di Mantova