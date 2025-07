« Le Monde d’aujourd’hui » Centre Culturel Municipal Jean Gagnant Limoges Limoges

« Le Monde d’aujourd’hui » Centre Culturel Municipal Jean Gagnant Limoges Limoges lundi 29 septembre 2025.

« Le Monde d’aujourd’hui » Centre Culturel Municipal Jean Gagnant Limoges

7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-29

Dans le cadre des Zébrures d’Automne, le festival des Francophonies, un groupe de jeunes de différentes structures de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Limousin et du Conservatoire à rayonnement régional de Limoges en classe d’art dramatique participent à des ateliers d’écriture et de théâtre sous la direction de Laurianne Baudouin (Cie La présidente a eu 19).

Ensemble, iels s’interrogent sur ce qui agite leur époque, leur vie, leur quotidien racisme, discriminations, harcèlements, injustices. Mais aussi sur ce qui les rassemble et les fait espérer la musique, la famille, l’amour.

Ensemble iels ont écrit ce texte conçu comme une pensée hybride , un miroir des jeunesses d’aujourd’hui, de leur force comme de leurs désillusions. .

7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10

English : « Le Monde d’aujourd’hui » Centre Culturel Municipal Jean Gagnant Limoges

German : « Le Monde d’aujourd’hui » Centre Culturel Municipal Jean Gagnant Limoges

Italiano :

Espanol : « Le Monde d’aujourd’hui » Centre Culturel Municipal Jean Gagnant Limoges

L’événement « Le Monde d’aujourd’hui » Centre Culturel Municipal Jean Gagnant Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Limoges Métropole