« Le monde de Gaïa » de Djoa’ Alba et Michel Ilhat (sculpture) Salle des expostions de la gare Houlgate

« Le monde de Gaïa » de Djoa’ Alba et Michel Ilhat (sculpture) Salle des expostions de la gare Houlgate samedi 16 août 2025.

« Le monde de Gaïa » de Djoa’ Alba et Michel Ilhat (sculpture)

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-16 10:00:00

fin : 2025-08-29 12:30:00

Date(s) :

2025-08-16

Djoa’ Alba baignait dans l’art dès le berceau, et se consacre depuis 1999 à la peinture et à la sculpture, créant sa propre technique picturale, « l’empreinte ». Tombé dans le creuset du bronze à la fonderie d’art paternelle dès 16 ans, Michel Ilhat y a puisé l’amour de l’airain, de la sculpture et de sa technique.

Djoa’ Alba baignait dans l’art dès le berceau, et se consacre depuis 1999 à la peinture et à la sculpture, créant sa propre technique picturale, « l’empreinte ». Tombé dans le creuset du bronze à la fonderie d’art paternelle dès 16 ans, Michel Ilhat y a puisé l’amour de l’airain, de la sculpture et de sa technique. .

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

English : « Le monde de Gaïa » de Djoa’ Alba et Michel Ilhat (sculpture)

Djoa? Alba was immersed in art from the cradle, and since 1999 has devoted himself to painting and sculpture, creating his own pictorial technique, « l’empreinte ». Having fallen into the bronze crucible at his father?s art foundry at the age of 16, Michel Ilhat?s love of bronze, of sculpture and of his technique was born.

German : « Le monde de Gaïa » de Djoa’ Alba et Michel Ilhat (sculpture)

Djoa? Alba wurde die Kunst in die Wiege gelegt. Seit 1999 widmet er sich der Malerei und der Bildhauerei und hat seine eigene Maltechnik, den « Fingerabdruck », entwickelt. Michel Ilhat wurde mit 16 Jahren in der väterlichen Kunstgießerei in den Bronzeschmelztiegel geworfen und schöpfte daraus die Liebe zum Erz, zur Bildhauerei und zu ihrer Technik.

Italiano :

Djoa? Alba è stato immerso nell’arte fin dalla culla e dal 1999 si è dedicato alla pittura e alla scultura, creando una propria tecnica pittorica, « l’empreinte ». All’età di 16 anni Michel Ilhat è entrato nel crogiolo di bronzo della fonderia del padre, dove ha sviluppato l’amore per il bronzo, la scultura e la sua tecnica.

Espanol :

Djoa? Alba estuvo inmerso en el arte desde la cuna, y desde 1999 se dedica a la pintura y la escultura, creando su propia técnica pictórica, « l’empreinte ». Michel Ilhat cayó en el crisol del bronce en la fundición de arte de su padre a los 16 años, donde desarrolló su amor por el bronce, la escultura y su técnica.

L’événement « Le monde de Gaïa » de Djoa’ Alba et Michel Ilhat (sculpture) Houlgate a été mis à jour le 2025-07-20 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge