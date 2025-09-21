Le monde de la machinerie Musée des usines municipales Colmar

Le monde de la machinerie Musée des usines municipales Colmar dimanche 21 septembre 2025.

Le monde de la machinerie Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée des usines municipales Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le visiteur découvre le monde de la « machinerie », témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur, leurs racines… et il constate que la technologie peut être « belle ».

Musée des usines municipales Rue Rudenwadelweg (Forêt du Neuland), 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 03 89 24 60 07 http://www.musee-umc.fr Situé sur le bassin-même de l’ancien pompage des eaux du bassin de vie de Colmar, le musée des Usines Municipales a su conserver le patrimoine industriel rattaché aux activités des Usines Municipales : l’eau, le gaz, l’électricité et les transports publics.

Le visiteur découvre le monde de la « machinerie », témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur, leurs racines… et il constate que la technologie peut être « belle ».

@muséeUMC