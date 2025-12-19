Le Monde de la Nuit 1 Morey-Saint-Denis

Le Monde de la Nuit 1

La vie sauvage est majoritairement nocturne mammifères bien-sûr, mais aussi oiseaux. Afin de contacter un maximum d’espèces, 2 sorties seront proposées sur le même tracé (de 4 km) à 2 mois d’intervalle, et pour compléter nos observations directes, la technique du piégeage-photo sera employée.

Les inscriptions ne peuvent se faire que pour les 2 sorties. RDV rue de Vergy à Morey-St-Denis, devant la carrière (coordonnées GPS 47.203435, 4.953217).

Animé par Antoine Rougeron.

Contact au 03 80 56 27 02 .

