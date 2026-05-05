Paulhac

Le monde des chamois au Cirque de Chamalière

Col de Prat de Bouc Paulhac Cantal

Tarif : 35 – 35 – EUR

-10% famille & groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-24 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26

Avec un accompagnateur, gravissez les pentes sauvages du volcan, au sein du cirque glaciaire de Chamalière, domaine des chamois. Au programme des points de vue sensationnels sur toute l’Auvergne et toute la richesse de la montagne Cantalienne.

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Col de Prat de Bouc Paulhac 15430 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 03 51 33 quentin.chantoiseau@gmail.com

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English :

With a guide, climb the wild slopes of the volcano, in the heart of the Chamalière glacial cirque, home to the chamois. On the program: sensational views over the whole Auvergne region and all the richness of the Cantalien mountains.

L’événement Le monde des chamois au Cirque de Chamalière Paulhac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour