Le monde des Dinosaure Hippodrome Reims

Le monde des Dinosaure

Hippodrome 3 Avenue du Président Kennedy Reims Marne

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

Le Monde des Dinosaures Exposition immersive et familiale

Le Monde des Dinosaures est une exposition spectaculaire et immersive dédiée aux géants du Jurassique. Pensée pour toute la famille, elle invite petits et grands à voyager plusieurs millions d’années en arrière, à la découverte des créatures les plus fascinantes ayant vécu sur Terre.

> Une immersion grandeur nature

Les visiteurs découvrent 40 dinosaures animatroniques en taille réelle, installés dans un décor immersif recréant l’univers préhistorique. Les dinosaures bougent, respirent, rugissent et impressionnent par leur réalisme, offrant une expérience unique et captivante.

> Un espace pédagogique et ludique

L’exposition propose également

• Un site de fouilles archéologiques où les enfants peuvent jouer les apprentis paléontologues

• Des panneaux explicatifs pour apprendre en s’amusant

• Une découverte interactive adaptée à tous les âges

> Des animations en live

Tout au long de la journée, des animations rythment la visite avec un spectacle interactif mettant en scène Bébé Dinosaure.

Horaires des animations 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

?? La grande nouveauté

Les enfants peuvent vivre un moment inoubliable en montant sur le dos de dinosaures animés. Le dinosaure se balance, bouge et rugit pendant que les parents peuvent immortaliser l’instant en photo.

Le Monde des Dinosaures, c’est une sortie familiale ludique, pédagogique et spectaculaire, qui émerveille les enfants et impressionne les parents.

Hippodrome de Reims week-end du 7 et 8 mars 2026 .

Hippodrome 3 Avenue du Président Kennedy Reims 51100 Marne Grand Est

