Le Monde des Dinosaures à Niort, Niort

Le Monde des Dinosaures arrive à NIORT !
Une immersion préhistorique GRANDEUR NATURE vous attend au Parc des Expositions sur plus de 3 000 m² !
Dates Samedi 17 & Dimanche 18 janvier 2026
Horaires De 10h à 18h Sans réservation
Lieu Parc des Expositions NIORT
Au programme
Une exposition immersive sur plus de 3 000 m²
Des spectacles captivants à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Une sortie familiale originale et ludique
Des photos incroyables & des souvenirs inoubliables !
Entrée 10€ Gratuit pour les moins de 3 ans
Billetterie uniquement sur place CB ou espèces .
6 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
