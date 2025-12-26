Le Monde des Dinosaures à Niort, Niort

Le Monde des Dinosaures à Niort

Le Monde des Dinosaures arrive à NIORT !

Une immersion préhistorique GRANDEUR NATURE vous attend au Parc des Expositions sur plus de 3 000 m² !

Dates Samedi 17 & Dimanche 18 janvier 2026

Horaires De 10h à 18h Sans réservation

Lieu Parc des Expositions NIORT

Au programme

Une exposition immersive sur plus de 3 000 m²

Des spectacles captivants à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

Une sortie familiale originale et ludique

Des photos incroyables & des souvenirs inoubliables !

Entrée 10€ Gratuit pour les moins de 3 ans

Billetterie uniquement sur place CB ou espèces .

6 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

English : Le Monde des Dinosaures à Niort

