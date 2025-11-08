Le monde des dinosaures Angoulême

Le monde des dinosaures Angoulême samedi 8 novembre 2025.

Le monde des dinosaures

Hippodrome hennessy Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-08

Le Monde des Dinosaures arrive à Angoulême ! Vivez une expérience unique avec plus de 40 dinosaures animatroniques taille réelle. Du redoutable T-Rex au Vélociraptor, plongez au cœur de la préhistoire

Hippodrome hennessy Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 55 05 58 exposition-dinosaures@hotmail.fr

English :

Dinosaur World comes to Angoulême! Enjoy a unique experience with over 40 life-size animatronic dinosaurs. From the fearsome T-Rex to the Velociraptor, plunge into the heart of prehistory

German :

Die Welt der Dinosaurier kommt nach Angoulême! Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung mit mehr als 40 animatronischen Dinosauriern in Lebensgröße. Vom furchterregenden T-Rex bis zum Velociraptor tauchen Sie ein in die Urzeit!

Italiano :

Il Mondo dei Dinosauri arriva ad Angoulême! Godetevi un’esperienza unica con oltre 40 dinosauri animati a grandezza naturale. Dal temibile T-Rex al Velociraptor, immergetevi nel cuore della preistoria

Espanol :

Dinosaur World llega a Angulema Disfrute de una experiencia única con más de 40 dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Desde el temible T-Rex hasta el Velociraptor, sumérjase en el corazón de la prehistoria

