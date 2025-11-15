Le Monde des Dinosaures Exposition Itinérante Marsac-sur-l’Isle
Parc des Expositions Marsac-sur-l’Isle Dordogne
Cette grande exposition familiale invite le public à remonter le temps à la découverte de plus de 40 dinosaures animatroniques à taille réelle, dont le plus grand Tyrannosaure animatronique de France.
Les visiteurs profiteront d’un parcours éducatif et immersif, accompagné de panneaux explicatifs et d’activités pour toute la famille.
Au programme
Espace de fouilles archéologiques pour les enfants
Spectacles interactifs avec les bébés dinosaures et le Vélociraptor, que les enfants peuvent approcher et caresser
Horaires des spectacles 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Espace photo pour immortaliser le moment
Atelier maquillage pour les plus jeunes
Boutique souvenirs et stand de confiserie
Informations pratiques
Dates samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025
Horaires de 10h à 18h (en continu)
Lieu Parc des Expositions de Périgueux
️ Tarif unique 10€/personne, 3 ans min .
Parc des Expositions Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 55 05 58 tonyklissing10@yahoo.fr
