Le monde des enfants – Lillebonne 15 juin 2025

Seine-Maritime

Le monde des enfants Parc des Aulnes Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-06-15 à 2025-08-31

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-15 10:30:00

fin : 2025-08-31 18:30:00

Date(s) :

2025-06-15

Le monde des enfants rouvre ses portes cet été. Retrouvez ses structures gonflables à destination des enfants et des adolescents.

Ouvert les mercredis, samedis et dimanches en période scolaire et tous les jours pendant les vacances.

Ouvert les mercredis, samedis et dimanches en période scolaire et tous les jours pendant les vacances.

Ouvert les mercredis, samedis et dimanches en période scolaire et tous les jours pendant les vacances. .

Parc des Aulnes

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 50 50

English : Le monde des enfants

« Le monde des enfants » reopens this summer. Inflatable structures for children and teenagers.

Open Wednesdays, Saturdays and Sundays during school terms, and every day during the summer vacations.

German :

« Die Welt der Kinder » öffnet diesen Sommer wieder ihre Türen. Entdecken Sie wieder seine aufblasbaren Strukturen für Kinder und Jugendliche.

Während der Schulzeit mittwochs, samstags und sonntags und in den Ferien täglich geöffnet.

Italiano :

« Le monde des enfants » riapre le sue porte quest’estate. Troverete strutture gonfiabili per bambini e ragazzi.

Aperto il mercoledì, il sabato e la domenica durante il periodo scolastico e tutti i giorni durante le vacanze.

Espanol :

« Le monde des enfants » reabre sus puertas este verano. Encontrarás estructuras hinchables para niños y adolescentes.

Abierto los miércoles, sábados y domingos durante el periodo escolar y todos los días durante las vacaciones.

