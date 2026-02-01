Le monde des fourmis

Erstein

Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Comme pour d’autres insectes sociaux (abeilles, termites), le monde des fourmis est extraordinaire. C’est tout à fait remarquable ce que de si petits insectes ont pu mettre au point au fil de l’évolution.

Regardons de plus près l’organisation de la fourmilière, le rôle de chacun, la communication entre les individus, mais aussi comment et pourquoi les fourmis ont inventé l’agriculture ! 0 .

Place du Château de la Rebmatt Erstein

