LE MONDE DES INSECTES À JULIANA, Alpine Botanical Garden Juliana, Bovec

LE MONDE DES INSECTES À JULIANA Dimanche 7 juin, 11h00 Alpine Botanical Garden Juliana

Droit d’entrée au jardin selon la liste de prix, les visites guidées sont gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Certains insectes peuvent voir la partie ultraviolette (UV) du spectre lumineux, qui est invisible pour nous les humains. C’est pourquoi les fleurs des plantes ont souvent des motifs UV qui guident les insectes vers le nectar. À quoi ressemblent les fleurs sous la lumière UV et comment les insectes les voient-ils ?

Alpine Botanical Garden Juliana Trenta Bovec +386 1 241 09 66 https://www.juliana.pms-lj.si/ https://www.facebook.com/JulianavTrenti Le jardin botanique alpin julien est le plus ancien jardin botanique alpin de Slovénie, qui fêtera son 100e anniversaire en 2026 ! Il a été fondé en 1926 par le montagnard, botaniste et marchand de bois Albert Bois de Chesne (1871–1953). Grâce aux efforts de naturalistes slovènes dévoués, le jardin a été préservé pour les générations futures et est géré par le Musée slovène d’histoire naturelle depuis 1962. Là, vous pouvez voir une collection vivante de plantes typiques de la Slovénie, en particulier ses régions alpines et karstiques. Juliana peut être atteint par la route de Bovec ou de Kranjska Gora sur le col de Vršič (1611 m). Dans la vallée de Trenta, près de l’église, un panneau d’information indique le chemin vers Juliana. Si vous suivez le chemin à travers la prairie, l’alpinum émerge bientôt.

Certains insectes peuvent voir la partie ultraviolette (UV) du spectre lumineux, qui est invisible pour nous les humains. C’est pourquoi les fleurs des plantes ont souvent des motifs UV qui guident À…

© David Kunc