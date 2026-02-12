Le monde des insectes Exposition photos de Jean-Yves Verry Médiathèque Parthenay Parthenay
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Découvrez la diversité et la beauté des insectes de Gâtine (Jardin des Sens de Coutières, Val de Flore de St Pardoux Soutiers) grâce aux photographies de Jean-Yves Verry. .
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
