Le monde des insectes Exposition photos de Jean-Yves Verry Médiathèque Parthenay Parthenay

Le monde des insectes Exposition photos de Jean-Yves Verry

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-03-31

Découvrez la diversité et la beauté des insectes de Gâtine (Jardin des Sens de Coutières, Val de Flore de St Pardoux Soutiers) grâce aux photographies de Jean-Yves Verry. .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

