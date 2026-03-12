Le monde des nudibranches à Chassiron

Lieu précisé lors de l’inscription Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 09:00:00

fin : 2026-06-16 11:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Partez à la découverte de l’univers colorés des nudibranches. Le temps d’une marée basse avec le CPIE Marennes-Oléron, venez découvrir la biodiversité marine locale et plus particulièrement ces petites limaces de mer.

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Lieu précisé lors de l’inscription Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 61 85 animation@iodde.org

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English :

Discover the colorful world of nudibranchs. Join the CPIE Marennes-Oléron for a low tide to discover the local marine biodiversity, and in particular these little sea slugs.

L’événement Le monde des nudibranches à Chassiron Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes