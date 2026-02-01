Le monde des pierres Musée des lapidaires Lamoura
Musée des lapidaires 173 Route de Longchaumois Lamoura Jura
Début : 2026-02-10 14:00:00
fin : 2026-02-17 17:00:00
2026-02-10 2026-02-17 2026-03-03
Les ateliers Le monde des pierres
Mardis 10 et 17 Février 03 Mars
A partir de 14h pour les enfants de 5 à 10 ans
Sur réservation (places limitées) en contactant le musée ou au pot d’accueil aux Rousses le dimanche à 17h30 auprès de la responsable.
La présence d’un parent obligatoire durant l’atelier
Quatre activités manuelles sont proposées de la création à la décoration laissons parler l’imagination de nos enfants.
Tarif 8€/enfant
Mardi 17 février pour Mardi Gras séance maquillage .
Musée des lapidaires 173 Route de Longchaumois Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 03841937 museelapidaire@lamoura.fr
