Le monde des pierres Musée des lapidaires Lamoura

Le monde des pierres

Musée des lapidaires 173 Route de Longchaumois Lamoura Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-17 2026-03-03

Les ateliers Le monde des pierres

Mardis 10 et 17 Février 03 Mars

A partir de 14h pour les enfants de 5 à 10 ans

Sur réservation (places limitées) en contactant le musée ou au pot d’accueil aux Rousses le dimanche à 17h30 auprès de la responsable.

La présence d’un parent obligatoire durant l’atelier

Quatre activités manuelles sont proposées de la création à la décoration laissons parler l’imagination de nos enfants.

Tarif 8€/enfant

Mardi 17 février pour Mardi Gras séance maquillage .

Musée des lapidaires 173 Route de Longchaumois Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 03841937 museelapidaire@lamoura.fr

