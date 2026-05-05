Le monde des P’tites Bêtes Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Le monde des P’tites Bêtes

Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 11:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Pour les naturalistes en herbe, entrez dans le fabuleux monde des insectes à travers un mini jeux de piste. Munis de votre équipement d’entomologiste vous partirez découvrir les petites bêtes au plus près.

Pour les 3-6 ans accompagnés d’un adulte.

Sur réservation. .

Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51

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English : Le monde des P’tites Bêtes

L’événement Le monde des P’tites Bêtes Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS