Le monde des P’tites Bêtes Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët
Le monde des P’tites Bêtes Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët mercredi 5 août 2026.
Clohars-Carnoët
Le monde des P’tites Bêtes
Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 11:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Pour les naturalistes en herbe, entrez dans le fabuleux monde des insectes à travers un mini jeux de piste. Munis de votre équipement d’entomologiste vous partirez découvrir les petites bêtes au plus près.
Pour les 3-6 ans accompagnés d’un adulte.
Sur réservation. .
Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51
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English : Le monde des P’tites Bêtes
L’événement Le monde des P’tites Bêtes Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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