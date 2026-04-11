Le Monde des Robots Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne
Le Monde des Robots Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne samedi 11 avril 2026.
Châlons-en-Champagne
Le Monde des Robots
Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Tout public
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Tout public. .
Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Le Monde des Robots
L’événement Le Monde des Robots Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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