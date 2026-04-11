Le Monde des Robots Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Le Monde des Robots

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Tout public

La RoboCup Junior est un événement technologique parmi les plus importants à l’international, en matière de recherche et d’éducation en robotique.

A l’occasion de l’édition 2026, découvrez le monde des robots avec des ateliers ludiques et participatifs.

Tout public. .

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Le Monde des Robots

L’événement Le Monde des Robots Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne