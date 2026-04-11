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Le Monde des Robots Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne

Le Monde des Robots Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne samedi 11 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Diderot

Adresse : 11 Rue du Groupe Libération Nord

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Le Monde des Robots

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 19:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Tout public
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Tout public.   .

Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

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English : Le Monde des Robots

L’événement Le Monde des Robots Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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