Battle Royale – Battle Royale, Cie Terrence & Malik – LE GALET St Martin De Crau

Battle Royale – Battle Royale, Cie Terrence & Malik Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

CENTRE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL PRÉSENTE : CIE TERRENCE & MALIK – Battle RoyaleSur le trône, il ne peut en rester qu’un !Retrouvez Terrence et Malik, le prof et le cancre, pour une nouvelle leçon d’histoire aussi délirante qu’hilarante.Un spectacle familial drôle et instructif.Battle RoyaleRetrouvez Terrence et Malik, notre fameux duo du prof et du cancre dans une nouvelle leçon d’histoire toujours aussi instructive et délirante.Du déclin de la monarchie à la chute du second empire en passant par l’élection présidentielle de 1848, ils nous font revivre 150 ans d’histoire qui aboutiront à l’instauration de la démocratie française, en incarnant souverains et anonymes dans des situations méconnues mélangeant savoir, humour et pop culture.Sous oublier leur combat fratricide pour gagner le cœur de leur prof d’Histoire Mme Bossand qui continue, car sur le trône comme en amour, il ne peut en rester qu’un !BON À SAVOIR : Vous pouvez assister à Battle Royale sans avoir vu La folle histoire de France .Nicolas PIERREBrice BORG ou Rémi GoutalierÉcrit et mis en scène par Nicolas PIERRECompagnie Terrence & Malik

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau 13