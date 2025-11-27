LE MONDE DESENCHANTE – PELOUSSE PARADISE Ales

LE MONDE DESENCHANTE Début : 2026-01-25 à 15:00. Tarif : – euros.

?? Par les créateurs du Monde Enchanté, voici un tout nouveau spectacle de danse qui va vous faire frissonner… de rire !?? Le Monde Désenchanté met à l’honneur les méchants les plus emblématiques de l’univers Disney dans un show plein d’énergie, de clins d’œil, et de surprises visuelles.Des chorégraphies dynamiques, une mise en scène soignée, et une ambiance d’Halloween idéale pour les vacances scolaires.Un spectacle familial et original, accessible dès 3 ans, à découvrir uniquement à Alès au Pélousse Paradise !Durée : 1h15À partir de 3 ans?? Réservation fortement conseillée.?? Pélousse Paradise – 3 rue Josué Louche – 30100 Alès

