Le Monde du dssous Le StanG Pluvigner

Le Monde du dssous

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Début : 2026-01-11 17:00:00

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Spectacle musical

Par L’Abrasive

Une fois, dans un pays, il y avait un puits. Dans ce puits là il y avait un monde, là, juste en dessous un monde de jouissance et de décadence, de trésors et de trahisons, de petits hommes pas mûrs et de croqueuses de pomme.

Dans ce spectacle, l’Abrasive se penche au-dessus des margelles pour soulever la surface. Au travers de chansons, de musiques et d’un conte de tradition orale issus du répertoire de Haute-Bretagne, toujours porté par son goût de l’improvisation, le duo explore ce qu’il peut y avoir à la fois de noirceurs et de clartés dans nos souterrains. On ne sait jamais ce qu’on va bien vouloir y trouver mais une chose est sûre chmine qi n’chmine, à la longue qe de chminë nen fet du chmin .

Un spectacle musical proposé en partenariat avec l’association Plijadur Cantë Nouz Prestation des Kanerion en première partie .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne

