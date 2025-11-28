LE MONDE ENCHANTE – LE MONDE ENCHANTE NOUVELLE VERSION – PELOUSSE PARADISE Ales

LE MONDE ENCHANTE – LE MONDE ENCHANTE NOUVELLE VERSION Début : 2026-01-11 à 15:00. Tarif : – euros.

Plongez dans un spectacle de danse époustouflant qui vous transportera au cœur de l’univers magique de Disney, pour le plaisir des petits et des grands ! Préparez-vous à vivre un voyage féérique rythmé par des chorégraphies spectaculaires, des performances impressionnantes et des acrobaties à couper le souffle, le tout accompagné des mélodies des plus grands classiques Disney. Retrouvez des personnages emblématiques tels qu’Aladdin, Elsa de La Reine des Neiges, Vaiana, Simba, et bien d’autres. En plus des performances de danse exceptionnelles, ce spectacle vous réserve des moments de pure émotion et de nostalgie, où chaque génération pourra redécouvrir ses héros Disney préférés sous un nouvel angle. Laissez-vous emporter par la magie des musiques intemporelles qui ont bercé votre enfance et émerveilleront les plus jeunes. Cette nouvelle version du spectacle promet surprises et émotions, offrant un moment inoubliable où la magie Disney prend vie à travers la danse et la musique. Une expérience unique à partager en famille pour des souvenirs inoubliables, où petits et grands rêveurs trouveront leur bonheur. Un événement à ne pas manquer !

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30