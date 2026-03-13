Le monde est psy ! Rencontre sur la santé mentale Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Vendredi 10 avril, 17h30 gratuit

Entre conversation intime et enquête documentaire, la BD Le monde est psy ! déjoue les idées reçues et lève le voile sur les troubles psychiatriques qui concernent un Français sur cinq.

Rencontre avec l’une des autrices Jasmina Mallet, psychiatre spécialiste des troubles mentaux et plus particulièrement des troubles schizophréniques.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Le monde est psy !_ (co-auteur : Benoît Broyart – Illustrateur : Laurent Richard).

En partenariat avec le collectif Les Semaines d’information sur la santé mentale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T18:30:00.000+02:00

1



Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

