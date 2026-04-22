Montérolier

Le Monde Fabuleux des Érables

25 Route du Mesnil Montérolier Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Visite consacrée aux érables américains, européens et asiatiques (Chine, Japon et Corée). Diversité Culture Adaptation aux conditions normandes Soins Précautions Visite sur le thème. .

25 Route du Mesnil Montérolier 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 35 83 62 lejardindumesnil@gmail.com

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English : Le Monde Fabuleux des Érables

L’événement Le Monde Fabuleux des Érables Montérolier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Bray Eawy