Le monde fantastique des Adultes TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Le monde fantastique des Adultes TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes jeudi 25 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-25 20:30 – 21:45

Gratuit : non 11 € / 15 € Tarif normal – 15 €Tarif réduit – 11 € Tout public

Des dates improvisées et interactives dans lesquelles les comédien.ne.s demandent au public un lieu où se déroulera l’action ainsi qu’une poignée d’adultes qui évoluent dans ce lieu.Se lance alors une introduction musicale improvisée, mêlant piano, texte et looper. À l’issue de celle-ci débute une mosaïque de situations où les scènes improvisées s’entremêlent au rythme du texte, des corps et de la musique.Écrit et interprété par Anne-Laure Chauvet, Benjamin Lavève, Florent Oulkaïd, Alexis Robin.Durée : 1h15

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/