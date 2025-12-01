Le monde fantastique des Adultes TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11€ ou 15€ Tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiant -26 ans, bénéficiaire du RSA…)Réservations en ligne www.tntheatre.com ou au téléphone 02 40 12 12 28 Tout public

Après le succès de leur première venue au TNT, “Les Adultes” reviennent cette année pour un rendez-vous mensuel. Des dates improvisées et interactives dans lesquelles les comédien.ne.s demandent au public un lieu où se déroulera l’action ainsi qu’une poignée d’adultes qui évoluent dans ce lieu.Se lance alors une introduction musicale improvisée, mêlant piano, texte et looper. À l’issue de celle-ci débute une mosaïque de situations où les scènes improvisées s’entremêlent au rythme du texte, des corps et de la musique.Avec Anne-Laure Chauvet, Benjamin Lavève, Florent Oulkaïd, Alexis Robin.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28