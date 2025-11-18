Le monde fantastique des adultes TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Le monde fantastique des adultes Jeudi 18 décembre, 20h30 TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

2025-12-18T20:30:00 – 2025-12-18T21:45:00

Fin : 2025-12-18T20:30:00 – 2025-12-18T21:45:00

Après le succès de leur première venue au TNT, “Les Adultes” reviennent cette année pour un rendez-vous MENSUEL :

Des dates improvisées et interactives dans lesquelles les comédien.ne.s demandent au public un lieu où se déroulera l’action ainsi qu’une poignée d’adultes qui évoluent dans ce lieu.

Se lance alors une introduction musicale improvisée, mêlant piano, texte et looper. À l’issue de celle-ci débute une mosaïque de situations où les scènes improvisées s’entremêlent au rythme du texte, des corps et de la musique.

Écrit et interprété par Anne-Laure Chauvet, Benjamin Lavève, Florent Oulkaïd, Alexis Robin.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Des rendez-vous improvisés et interactifs où, guidés par le public, les comédien·ne·s tissent en musique une mosaïque de scènes mêlant texte, mouvement et piano live. théâtre impro

Margaux Martin