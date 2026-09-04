Le monde fantastique des champignons Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse

Informations pratiques

Seignosse

Le monde fantastique des champignons

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 10:00:00

fin : 2026-11-26 12:00:00

Date(s) :

2026-11-26

Une conférence pour échanger sur un dispositif de protection des amphibiens !

Le jeudi 26 novembre de 10h à 12h, à la Réserve Naturelle de l’Etang Noir.

Discrets, colorés, surprenants… les champignons sont partout autour de nous et sont essentiels dans nos écosystèmes. A travers une animation interactive proposée par la SOMYLA, partons à la découverte de leur incroyable diversité, de leurs formes étonnantes et de leurs rôles méconnus pourtant indispensables.

A partir de 8 ans .

Animé par la SOMYLA.

Sur réservation : 05 58 72 85 76 ou animation.rn.etangnoir@gmail.com .

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 85 76 animation.rn.etangnoir@gmail.com

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English : Le monde fantastique des champignons

A conference to discuss a device to protect amphibians!

L’événement Le monde fantastique des champignons Seignosse a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Seignosse