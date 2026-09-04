Le monde fantastique des champignons Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse
jeudi 26 novembre 2026 · Réserve Naturelle de l'Etang Noir · Seignosse
Informations pratiques
Seignosse
Le monde fantastique des champignons
Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 10:00:00
fin : 2026-11-26 12:00:00
Date(s) :
2026-11-26
Une conférence pour échanger sur un dispositif de protection des amphibiens !
Le jeudi 26 novembre de 10h à 12h, à la Réserve Naturelle de l’Etang Noir.
Discrets, colorés, surprenants… les champignons sont partout autour de nous et sont essentiels dans nos écosystèmes. A travers une animation interactive proposée par la SOMYLA, partons à la découverte de leur incroyable diversité, de leurs formes étonnantes et de leurs rôles méconnus pourtant indispensables.
A partir de 8 ans .
Animé par la SOMYLA.
Sur réservation : 05 58 72 85 76 ou animation.rn.etangnoir@gmail.com .
Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 85 76 animation.rn.etangnoir@gmail.com
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English : Le monde fantastique des champignons
A conference to discuss a device to protect amphibians!
L’événement Le monde fantastique des champignons Seignosse a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Seignosse
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