Le monde fascinant des araignées Centre d’Initiation à la Nature Laval

Le monde fascinant des araignées

Centre d’Initiation à la Nature Bois de l’Huisserie, Bâtiment A Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 16:00:00

fin : 2026-06-17 18:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Arachn’Oh jolie !

Trop souvent mal considérées, les araignées sont pourtant passionnantes ! Découvrez une partie de leurs formes, de leurs couleurs et de leurs modes de vie le temps d’un après-midi. Accessible aux enfants dès 6 ans accompagnés. Inscription auprès du Centre d’Initiation à la Nature. .

Centre d’Initiation à la Nature Bois de l’Huisserie, Bâtiment A Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Arachn’Oh jolie!

L’événement Le monde fascinant des araignées Laval a été mis à jour le 2026-03-24 par CDT53