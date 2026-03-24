Le monde fascinant des araignées Centre d’Initiation à la Nature Laval
Le monde fascinant des araignées Centre d’Initiation à la Nature Laval mercredi 17 juin 2026.
Le monde fascinant des araignées
Centre d’Initiation à la Nature Bois de l’Huisserie, Bâtiment A Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:00:00
fin : 2026-06-17 18:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Arachn’Oh jolie !
Trop souvent mal considérées, les araignées sont pourtant passionnantes ! Découvrez une partie de leurs formes, de leurs couleurs et de leurs modes de vie le temps d’un après-midi. Accessible aux enfants dès 6 ans accompagnés. Inscription auprès du Centre d’Initiation à la Nature. .
Centre d’Initiation à la Nature Bois de l’Huisserie, Bâtiment A Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50
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English :
Arachn’Oh jolie!
L’événement Le monde fascinant des araignées Laval a été mis à jour le 2026-03-24 par CDT53
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