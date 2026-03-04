Le monde fascinant des mares | Festival de l’Oiseau Crécy-en-Ponthieu

Le monde fascinant des mares | Festival de l’Oiseau

Route Forestière de Bernay À Domvast Crécy-en-Ponthieu Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 17:00:00

fin : 2026-04-23 18:30:00

Date(s) :

2026-04-23

[Sortie nature]

Au moment où les derniers rossignols sifflent leur mélodie crépusculaire dans le cœur du massif forestier de Crécy, un nouveau concert s’éveille celui des amphibiens nocturnes.

Partez à la rencontre des stars de la mare ! Découvrez les salamandres de feu, les grenouilles virtuoses et les tritons acrobates qui peuplent ces étendues d’eau. Plongez dans cet univers aquatique pour y dénicher les autres résidents secrets de ce monde fascinant.

Préparez vos bottes et votre lampe de poche !

Bon à savoir

Durée 1h30

Tarif 6€ personne, gratuit -16 ans

Réservation obligatoire https://www.festival-oiseau-nature.com/activite/le-monde-fascinant-des-mares/

Route Forestière de Bernay À Domvast Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature outing]

Just as the last nightingales whistle their twilight melody in the heart of the Crécy forest, a new concert awakens: that of nocturnal amphibians.

Meet the stars of the pond! Discover the fire salamanders, virtuoso frogs and acrobatic newts that populate these bodies of water. Dive into this aquatic universe to unearth the other secret residents of this fascinating world.

Get your boots and flashlight ready!

Good to know:

Duration: 1h30

Price: 6? person, free for under-16s

Reservations required: https://www.festival-oiseau-nature.com/activite/le-monde-fascinant-des-mares/

