Le monde fascinant des Oiseaux La Guinguette du Pêcheur Échevis 10 juillet 2025 13:30

Drôme

Le monde fascinant des Oiseaux La Guinguette du Pêcheur La Guinguette du Pêcheur Route des Grands Goulets Échevis Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 13:30:00

fin : 2025-07-17 15:00:00

Date(s) :

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-27

Venez découvrir l’univers fascinant des oiseaux.

Au programme jeux d’observation (aux jumelles), d’association (plumes, becs, vol) et d’écoute

(chants). Age minimum 6 ans Pensez à Réserver (Effectif minimum 10 pers )

.

La Guinguette du Pêcheur La Guinguette du Pêcheur Route des Grands Goulets

Échevis 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 67 44 26 culture.caillou@gmail.com

English :

Come and discover the fascinating world of birds.

On the program: games of observation (binoculars), association (feathers, beaks, flight) and listening (songs)

(songs). Minimum age: 6 years Please make a reservation (minimum number of participants: 10)

German :

Entdecken Sie die faszinierende Welt der Vögel.

Auf dem Programm stehen Beobachtungsspiele (mit Ferngläsern), Zuordnungsspiele (Federn, Schnäbel, Flug) und Hörspiele (Vögel)

(Gesang). Mindestalter: 6 Jahre Denken Sie an eine Reservierung (Mindestanzahl an Teilnehmern: 10 Personen)

Italiano :

Venite a scoprire l’affascinante mondo degli uccelli.

Il programma prevede giochi di osservazione (con il binocolo), giochi di associazione (piume, becchi, volo) e giochi di ascolto (canzoni)

(canzoni). Età minima: 6 anni Ricordarsi di prenotare (Numero minimo di partecipanti: 10)

Espanol :

Venga a descubrir el fascinante mundo de los pájaros.

El programa incluye juegos de observación (con prismáticos), de asociación (plumas, picos, vuelo) y de escucha (canciones)

(canciones). Edad mínima: 6 años Recuerde reservar (Número mínimo de participantes: 10)

L’événement Le monde fascinant des Oiseaux Échevis a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme Vercors Drôme