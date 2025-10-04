Le monde insoupçonné des champignons Bibliothèque – 5e étage Rennes

Le monde insoupçonné des champignons Bibliothèque – 5e étage Rennes Samedi 4 octobre, 14h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

On a longtemps ignoré les relations qui unissent les champignons aux arbres et pourtant, elles sont vitales pour les forêts.

Hubert Voiry, ingénieur forestier et mycologue, nous éclaire sur les multiples rôles du champignon. Parasites, pathogènes, nombre d’entre eux sont aussi des acteurs essentiels des écosystèmes forestiers, vivant en symbiose avec les arbres, leur fournissant des nutriments et leur permettant d’échanger des informations.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine