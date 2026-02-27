Le monde magique des Playmobil Espace Culturel du Pays de Nay Nay
28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Entrez dans le monde magique des Playmobil, par l’association Crazy Toys, ces petits personnages qui font rêver qui font rêver les enfants… et les plus grands aussi ! Partez à la découverte de fabuleux univers où pirates, chevaliers, astronautes et autres princesses prennent vie dans des décors hauts en couleur.
Et pour prolonger l’aventure, plusieurs ateliers vous seront proposés
– Pêche aux Playmobil attrape ton personnage préféré !
– Customisation deviens créateur et donne une seconde vie à ton héros.
– Jeux de société découvre les jeux inspirés de l’univers Playmobil
Tout public Accès libre .
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr
