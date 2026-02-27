Le monde magique des Playmobil Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Le monde magique des Playmobil

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Entrez dans le monde magique des Playmobil, par l’association Crazy Toys, ces petits personnages qui font rêver qui font rêver les enfants… et les plus grands aussi ! Partez à la découverte de fabuleux univers où pirates, chevaliers, astronautes et autres princesses prennent vie dans des décors hauts en couleur.

Et pour prolonger l’aventure, plusieurs ateliers vous seront proposés

– Pêche aux Playmobil attrape ton personnage préféré !

– Customisation deviens créateur et donne une seconde vie à ton héros.

– Jeux de société découvre les jeux inspirés de l’univers Playmobil

Tout public Accès libre .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le monde magique des Playmobil

L’événement Le monde magique des Playmobil Nay a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay