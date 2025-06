Le Monde merveilleux des enfants Parc des Haras Villeneuve-sur-Lot 28 juin 2025 14:00

Lot-et-Garonne

Le Monde merveilleux des enfants Parc des Haras 12 Rue de Bordeaux Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-28 18:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Une après-midi ludique avec différentes animations et des ateliers gratuits !

Maquillage, tatouage à paillettes, coin « tout-petits », châteaux gonflables, parc éveil modulable, piscine à balles, activités sportives… il y en aura pour tous les goûts !

Une après-midi ludique avec différentes animations et des ateliers gratuits !

Maquillage, tatouage à paillettes, coin tout-petits , châteaux gonflables, parc éveil modulable, piscine à balles, activités sportives… il y en aura pour tous les goûts ! .

Parc des Haras 12 Rue de Bordeaux

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 53

English : Le Monde merveilleux des enfants

A fun-filled afternoon of entertainment and free workshops!

Make-up, glitter tattoos, toddler corner, bouncy castles, modular playpen, ball pool, sports activities… there’s something for everyone!

German :

Ein spielerischer Nachmittag mit verschiedenen Animationen und kostenlosen Workshops!

Make-up, Glitzertattoos, eine Ecke für Kleinkinder, Hüpfburgen, ein modularer Spielplatz, ein Ballpool, sportliche Aktivitäten… für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Italiano :

Un pomeriggio all’insegna del divertimento e dei laboratori gratuiti!

Trucco, tatuaggi glitterati, angolo bimbi, castelli gonfiabili, parco giochi modulare, piscina di palline, attività sportive… ce n’è per tutti i gusti!

Espanol :

Una tarde de diversión y talleres gratuitos

Maquillaje, tatuajes de purpurina, rincón infantil, castillos hinchables, parque modular, piscina de bolas, actividades deportivas… ¡para todos los gustos!

L’événement Le Monde merveilleux des enfants Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Villeneuve Vallée du Lot