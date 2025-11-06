Le monde mystérieux des champignons Grenade-sur-l’Adour
Le monde mystérieux des champignons
Grenade-sur-l’Adour Landes
Au gré d’une promenade accompagnée d’un technicien de la Somyla (Société mycologique
landaise), découvrez le mode de vie des champignons dont nous croiserons le chemin ainsi que leurs caractéristiques morphologiques et écologiques. L’accent sera mis sur l’observation des critères permettant leur détermination. Seront aussi abordés la comestibilité et les risques de confusion ainsi que les conditions d’une récolte respectueuse de l’environnement. Outre la consommation, nous évoquerons l’utilisation des champignons pour des usages toujours plus nombreux.
Places limitées .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr
