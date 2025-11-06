Le monde mystérieux des champignons Grenade-sur-l’Adour

Le monde mystérieux des champignons

Grenade-sur-l’Adour Landes

Au gré d’une promenade accompagnée d’un technicien de la Somyla (Société mycologique

landaise), découvrez le mode de vie des champignons dont nous croiserons le chemin ainsi que leurs caractéristiques morphologiques et écologiques. L’accent sera mis sur l’observation des critères permettant leur détermination. Seront aussi abordés la comestibilité et les risques de confusion ainsi que les conditions d’une récolte respectueuse de l’environnement. Outre la consommation, nous évoquerons l’utilisation des champignons pour des usages toujours plus nombreux.

Places limitées .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr

