LE MONDE SANS FIN

58 Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-07

L’exposition, dérivée de l’oeuvre Le Monde sans fin , offre une visiin captiviante de la rencontre entre Jean-Marc Jancovivi et Christophe Blain, explorant leur dialogue engagé sur les thèmes cruciaux de l’énergie et du changement climatique.

L’exposition, dérivée de l’oeuvre Le Monde sans fin , offre une visiin captiviante de la rencontre entre Jean-Marc Jancovivi et Christophe Blain, explorant leur dialogue engagé sur les thèmes cruciaux de l’énergie et du changement climatique. Elle examine de manière ludique des sujets qui nous concernen tous tel que la transition énergétique, tout en abordant les enjeux économiques et sociaux et en proposant des solutions concrètes… .

58 Avenue de Montpellier Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 67 16 77

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English :

The exhibition, derived from the work Le Monde sans fin , offers a captivating visiin of the encounter between Jean-Marc Jancovivi and Christophe Blain, exploring their engaged dialogue on the crucial themes of energy and climate change.

L’événement LE MONDE SANS FIN Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT