Le monde (social) selon ChatGPT MSH-Alpes Gières

Le monde (social) selon ChatGPT MSH-Alpes Gières mardi 14 octobre 2025.

Le monde (social) selon ChatGPT

MSH-Alpes 1221 rue des universités Gières Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 12:15:00

fin : 2025-10-14 13:15:00

Date(s) :

2025-10-14

Conférence du cycle Avenue centrale (saison 12) avec Gilles Bastin, professeur de sociologie à Sciences Po Grenoble UGA

.

MSH-Alpes 1221 rue des universités Gières 38610 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 01 26 45 msh-communication@univ-grenoble-alpes.fr

English :

Lecture in the Avenue centrale series (season 12) with Gilles Bastin, professor of sociology at Sciences Po Grenoble UGA

German :

Konferenz der Reihe Avenue centrale (Saison 12) mit Gilles Bastin, Professor für Soziologie an der Sciences Po Grenoble UGA

Italiano :

Conferenza della serie Avenue centrale (stagione 12) con Gilles Bastin, professore di sociologia presso Sciences Po Grenoble UGA

Espanol :

Conferencia en el ciclo Avenue centrale (temporada 12) con Gilles Bastin, profesor de sociología en Sciences Po Grenoble UGA

L’événement Le monde (social) selon ChatGPT Gières a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Grenoble Alpes