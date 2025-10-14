Le monde (social) selon ChatGPT MSH-Alpes Gières
Le monde (social) selon ChatGPT MSH-Alpes Gières mardi 14 octobre 2025.
Le monde (social) selon ChatGPT
MSH-Alpes 1221 rue des universités Gières Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14 12:15:00
fin : 2025-10-14 13:15:00
Date(s) :
2025-10-14
Conférence du cycle Avenue centrale (saison 12) avec Gilles Bastin, professeur de sociologie à Sciences Po Grenoble UGA
.
MSH-Alpes 1221 rue des universités Gières 38610 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 01 26 45 msh-communication@univ-grenoble-alpes.fr
English :
Lecture in the Avenue centrale series (season 12) with Gilles Bastin, professor of sociology at Sciences Po Grenoble UGA
German :
Konferenz der Reihe Avenue centrale (Saison 12) mit Gilles Bastin, Professor für Soziologie an der Sciences Po Grenoble UGA
Italiano :
Conferenza della serie Avenue centrale (stagione 12) con Gilles Bastin, professore di sociologia presso Sciences Po Grenoble UGA
Espanol :
Conferencia en el ciclo Avenue centrale (temporada 12) con Gilles Bastin, profesor de sociología en Sciences Po Grenoble UGA
L’événement Le monde (social) selon ChatGPT Gières a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Grenoble Alpes