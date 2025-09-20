Le monde stéréoscopique d’Ernest Gargoulaud, fragments d’une époque (1903-1943) Médiathèque Germaine-Tillion Saint-Maur-des-Fossés

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le service des Archives de la Ville prend ses quartiers d’automne à la Médiathèque Germaine Tillion et vous invite à découvrir l’univers fascinant d’Ernest Gargoulaud (1872-1960), artiste et photographe amateur saint-maurien ayant réalisé 1 100 plaques de verre stéréoscopiques, à travers une exposition inédite mettant en lumière son talent et sa créativité.

Engagé comme dessinateur pendant la Première Guerre mondiale avant de devenir fabricant de sacs en papier, Ernest Gargoulaud n’a jamais cessé d’exprimer sa sensibilité artistique. À travers ses lettres illustrées adressées à ses filles, ses carnets de paysages ou encore ses photographies de guerre, il nous laisse un témoignage émouvant et intime de son époque.

Au fil de l’exposition, le visiteur découvrira d’abord l’univers fascinant de la photographie sur plaques de verre et le principe du stéréoscope, qui permettait déjà, à l’aube du XXe siècle, de donner une illusion de relief aux images. Il plongera ensuite dans le quotidien d’une famille saint-maurienne à la Belle Époque, à travers des clichés empreints de douceur et de spontanéité. Puis, la guerre surgit dans le parcours, révélant un autre visage d’Ernest Gargoulaud : celui d’un témoin du conflit, dont l’objectif capte les instants de la Grande Guerre tandis que sa plume esquisse, sur ses lettres, des croquis à l’intention de ses filles. Enfin, c’est à travers la France que l’artiste nous emmène, au gré de ses voyages immortalisés sur verre, nous offrant ainsi un regard unique sur les paysages et les villes d’hier.

Médiathèque Germaine-Tillion 23 avenue Henri-Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Val-de-Marne Île-de-France

© Ernest Gargoulaud