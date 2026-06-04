LE MONDE VÉGÉTAL Centre d’exposition les Réservoirs Limay 4 – 28 juin

Six mois de création collective autour du monde végétal pour une création immersive à découvrir jusqu’au 28 juin aux Réservoirs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-04T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-28T18:00:00.000+02:00

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Centre d’exposition les Réservoirs 2 rue des Réservoirs 78520 Limay Limay



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