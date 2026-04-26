Le monochrome, degré zéro de la peinture ? Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 19:15 – 20:45

Gratuit : non Tarifs en nocturne : 4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur l’agenda en ligne Tout public

Dans la première moitié du 20e siècle, le monochrome incarne l’aboutissement radical de l’abstraction. Pourtant, loin d’être une impasse, il devient pour de nombreux artistes contemporains, un point de départ, une invitation à réinventer le geste pictural, la relation au spectateur, voire les frontières de l’art. Après la génération d’Yves Klein et de Piero Manzoni, des créateurs comme Gerhard Richter ou Cécile Bart, parmi d’autres, s’en emparent pour interroger les fondements de la peinture et explorer la couleur, la lumière, l’espace, l’interactivité, ou même la dématérialisation de l’oeuvre.Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees



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