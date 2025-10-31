Le monstrueux atelier culinaire d’Halloween Maison de la Nature Maison de la Nature Limoges

Maison de la Nature 10 allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne

Partagez un moment gourmand et complice pour Halloween avec les Accompagnements Atypiques d’Astrid ! En famille, préparez un goûter sain à base de farines anciennes et d’ingrédients bio, découvrez les sirops maison, puis dégustez ensemble dans les parfums de cuisson d’automne. Chaque participant repartira avec ses viennoiseries faites main et quelques conseils pour le microbiote.

Dès 6 ans. Informations complémentaires et réservation auprès des organisateurs (en lien). .

