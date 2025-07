Le Mont Blanc Hockey Matchs Passionnément Hockey Patinoire de Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains

Patinoire de Saint-Gervais 67 impasse de la Cascade Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Mardi 2025-08-05

fin : 2025-08-19

2025-08-05

« Match passionnément hockey », c’est quoi ça ? Des matchs pendant lesquels nos super anciens joueurs de compétition, membres du club et toujours passionnés, accueillent une équipe locale pour des matchs festifs et hauts en couleur.

Patinoire de Saint-Gervais 67 impasse de la Cascade Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 76 08 tourisme@saintgervais.com

English : Sporting Hockey Club Matchs Passionnément hockey

What’s “Match passionnément field hockey”? Matches in which our super former competitive players, members of the club and still passionate about hockey, host a local team for festive, colorful matches.

German :

« Match Passionately Hockey », was ist das? Spiele, bei denen unsere super alten Wettkampfspieler, die Mitglieder des Clubs und immer noch leidenschaftlich sind, eine lokale Mannschaft für festliche und farbenfrohe Spiele empfangen.

Italiano : Sporting Hockey Club Matchs Passionnément hockey

cosa sono le « partite di hockey appassionate »? Partite in cui i nostri super ex giocatori agonisti, ancora soci appassionati del club, ospitano una squadra locale per partite festose e colorate.

Espanol :

¿Qué son los « Partidos de Hockey Pasional »? Partidos en los que nuestros superantiguos jugadores de competición, miembros del club y aún apasionados por el hockey, reciben a un equipo local en partidos festivos y vistosos.

