Le Mont Blanc Hockey Matchs Passionnément Hockey

Patinoire de Saint-Gervais 67 impasse de la Cascade Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 20:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-28

Match passionnément hockey , c’est quoi ça ? Des matchs pendant lesquels nos super anciens joueurs de compétition, membres du club et toujours passionnés, accueillent une équipe locale pour des matchs festifs et hauts en couleur.

Patinoire de Saint-Gervais 67 impasse de la Cascade Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 76 08 tourisme@saintgervais.com

English : Sporting Hockey Club Matchs Passionnément hockey

What’s “Match passionnément field hockey”? Matches in which our super former competitive players, members of the club and still passionate about hockey, host a local team for festive, colorful matches.

L’événement Le Mont Blanc Hockey Matchs Passionnément Hockey Saint-Gervais-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc