Le Mont Blanc Hockey Matchs Passionnément Hockey Patinoire de Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains lundi 22 décembre 2025.
Patinoire de Saint-Gervais 67 impasse de la Cascade Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-22 20:00:00
2025-12-22 2025-12-28
Match passionnément hockey , c’est quoi ça ? Des matchs pendant lesquels nos super anciens joueurs de compétition, membres du club et toujours passionnés, accueillent une équipe locale pour des matchs festifs et hauts en couleur.
Patinoire de Saint-Gervais 67 impasse de la Cascade Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 76 08 tourisme@saintgervais.com
English : Sporting Hockey Club Matchs Passionnément hockey
What’s “Match passionnément field hockey”? Matches in which our super former competitive players, members of the club and still passionate about hockey, host a local team for festive, colorful matches.
