Le Mont d’Or Trésor de biodiversité Métabief 8 juillet 2025 09:00

Doubs

Le Mont d’Or Trésor de biodiversité Parking du Mont d’Or Métabief Doubs

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2025-07-08 09:00:00

fin : 2025-08-05 12:00:00

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

Randonnée sur le parking du Mont d’Or.

Le Mont d’Or… sommet de notre département du Doubs, la modestie de son altitude de 1463m et son implantation discrète dans le paysage jurassien expliquent certainement son incroyable richesse floristique et faunistique.

Partez à la rencontre de paysage unique et peut-être… qu’au travers des jumelles et des longues vues vous aurez l’occasion de belles rencontres avec nos voisins quotidiens chamois, renard, cerf, hirondelles des rochers, faucon pèlerin…

Durée 3h. Distance 3 km. Dénivelé 150m. Niveau Moyen

Inscription obligatoire aux caisses de Métabief ou en ligne sur www.station-metabief.com .

Parking du Mont d’Or

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 20 00 contact@smmo-metabief.com

